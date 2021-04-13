В Запорожье девочки устроили зверскую драку, чтобы привлечь внимание (видео 18+)

"Две девушки не поделили парня, что привело к жестокой драке. 15-летняя соперница избила 13-летнюю, и в виде выигрыша получила внимание местного альфа-самца. Надеемся, на этот факт обратит внимание полиция", - подписал ролик авто видео.

На видео можно увидеть, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и начала ее избивать.

Очевидцы конфликта в драку не вмешивались, а стояли и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Судя по всему, все происходит недалеко от учебного заведения.

Правоохранительные органы увидели видео драки в сети и оперативно отреагировали.

"12 апреля сотрудники отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции во время мониторинга социальной сети Интернет, в одной из групп, обнаружили видео драки между двумя несовершеннолетними девушками. В тот же день сведения по факту внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Установлено участников драки. Продолжается проверка ", - прокомментировала ТСН пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Осторожно, видео 18+.

Его можно посмотреть по ссылке.