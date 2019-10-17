В Запорожье девочки-подростки жестоко избили школьниц: скандал получил продолжение

История с избиением девочек-подростков на школьном стадионе получила продолжение. Одну из девочек, которую поставили на колени и били, госпитализировали в больницу. Одна из обидчиц ругалась матом в ее сторону и наносила удары в голову и туловище. Сейчас коммунарский районный суд Запорожья отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая издевалась над девочкой.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемая проходит по статье хулиганство.

"Несовершеннолетная подозреваемая вечером 12 октября 2019 года, находясь на стадионе одной из школ Коммунарского района в городе Запорожье, и неустановленное лицо подошли к несовершеннолетней Л. и начали наносить ей удары в лицо. Доведя потерпевшую к беспомощному состоянию, Б. заставила ее встать на колени и просить у нее прощения и целовать обувь", – говорится в сообщении.

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Подозреваемая, ее защитник и законный представитель возражали против ходатайства следователя и просили назначить меру пресечения в виде личного обязательства. Проанализировав представленные доказательства, следователь судья пришел к выводу, что подозрение несовершеннолетней Б. в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения является обоснованной.

Судья удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме, применив к девочке меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 19 часов до 6:00 следующих суток.