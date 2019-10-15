В Запорожье девочки-подростки жестоко избили школьниц: в сеть попало видео

Подростки жестоко избили двух девочек в Запорожье на школьном стадионе. Инцидент произошел в Коммунарском районе на улице Парамонова в субботу, 12 октября. А на следующий день видео с издевательствами появилось в сети Telegram.

На видеозаписи видно, что девушку поставили на колени и заставили просить прощения. На лице школьницы ссадины, а группа подростков светит ей в лицо фонариками.

"Ты громко орешь на все трибуны Лена Акуратная прости! (видимо, Акуратная - это фамилия. - Ред.)", - говорит жертве избиения обидчица.

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Подростки избили школьниц в Запорожье (видео: facebook.com/operativeukr)

Несмотря на то, что девушка выполняет требования, агрессивная школьница продолжает пытки, нанося удары ногами по голове. Кроме того, девушке угрожали отрезать язык.

Стоит отметить, что перед тем, как снять видео с издевательствами подростки избили еще одну девушку, которую госпитализировали с различными травмами лица и тела.

Одной из нападавших, уже объявили о подозрении по статье УК Украины ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц). 15-летней школьнице грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до четырех лет.

Тем не менее, родственники жертв избиения говорят, что у агрессорши есть влиятельные родственники в правоохранительных органах.

Подростки избили школьниц в Запорожье (видео: YouTube/ТСН)