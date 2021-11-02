В Запорожье бабушка насильно заставляла внучку кататься на качелях (видео)

Так, инцидент произошел в Шевченковском районе города.

На видео видно, что бабушка гуляла с внучкой на детской площадке. Однако, в какой-то момент она потребовала, чтобы девочка пошла кататься на качелях. Девочка отказалась, но пожилая женщина решила насильно покатать внучку.

В частности, в тот момент женщина споткнулась и упала сама прямо на внучку. Когда старушка встала, то еще надавала ребенку подзатыльников.

Также, несмотря на нежелание кататься, девочка все же села на качели. Тогда бабушка села на детской площадке и наблюдала за внучкой.

В комментариях пользователи поражены от поступка летней женщины.