У Запоріжжі торгують товарами з окупованих територій: фотофакт

У Запоріжжі продають товари з окупованого Росією Придністров'я. Так стверджують місцеві мешканці. Йдеться про консервовану кукурудзу у банках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Instagram hyevoezp.
"Консерви з окупованих територій продають у супермаркетах Запоріжжя. Їх виробляють у захопленому Росією Придністров'я", - йдеться у повідомленні.
Так, на банку з кукурудзою вказана адреса виробника - місто Тирасполь, республіка Молдова. Імпортером є ТОВ "Дістреко" із міста Одеси.
У коментарях пишуть, що у місцевому АТБ продають батончики з Білорусі, але ця інформація не перевірена.
Зазначимо, що місто Тирасполь - це місто на лівому березі Дністра, столиця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
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