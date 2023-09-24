У Запоріжжі торгують товарами з окупованих територій: фотофакт

Що відомо про товари

"Консерви з окупованих територій продають у супермаркетах Запоріжжя. Їх виробляють у захопленому Росією Придністров'я", - йдеться у повідомленні.

Так, на банку з кукурудзою вказана адреса виробника - місто Тирасполь, республіка Молдова. Імпортером є ТОВ "Дістреко" із міста Одеси.

У Запоріжжі продають товари з Придністров'я (фото: instagram.com/hyevoezp)

Що думають українці з цього приводу

У коментарях пишуть, що у місцевому АТБ продають батончики з Білорусі, але ця інформація не перевірена.

Там в АТБ ще солодкі батончики є з Білорусії, що до війни, що під час, як продавали, так і продають.

Ну Молдова давно з ПМР домовилися, що ті маркують як Молдова+гешефт і можуть імпортувати, так що зрада скасовується.

Вчора взяла цю кукурудзу. На банку написано: м. Кам'янка, Респ. Молдова.

Молдова - це Європа, причому тут РФ.

Зазначимо, що місто Тирасполь - це місто на лівому березі Дністра, столиця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.