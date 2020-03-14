Если заподозрили коронавирус: украинцам объяснили, что нельзя делать при симптомах

Коронавирус - какие симптомы COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Какие симптомы коронавируса и куда обращаться, объяснил врач-инфекционист

Карантин в Украине из-за коронавируса, который стремительно распространяется в Европе, был введен с 12 марта до 3 апреля. Ограничительные меры призваны снизить риски заболевания COVID-19 гражданами, а главный санитарный врач Виктор Ляшко обратился к пожилым людям с просьбой быть максимально осторожными из-за инфекции и призвал по возможности оставаться дома.

Так, больше других опасность заразиться коронавирусом - у людей в возрасте 60+, а также граждан с хроническими болезнями (диабет, заболевания сердца и легких).

Медики рекомендуют в целях профилактики чаще и тщательно мыть руки - минимум 20 секунд в мыльной воде или с использованием гелевых антисептиков; чихать в платок или в сгиб локтя, избегать людей с симптомами ОРВИ, а при выявлении подозрений на COVID-19 оставаться дома и позвонить врачам.

Какие симптомы коронавируса и дальнейшие действия

Тревожными "звоночками" являются сухой кашель и боль в горле, повышенная температура. В таких случаях человеку настоятельно рекомендуют не бежать в больницу, а самоизолироваться дома и связаться с семейным врачом и детально описать симптомы. Также нельзя пренебрегать масками - чтобы не заразить других людей.

Если договор с семейным врачом не подписан, нужно позвонить по горячим телефонам Минздрава или Национальной службы здоровья, и специалисты объяснят, как действовать дальше. Об этом рассказал врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев, передают "Факты".

"Но даже в случае банального ОРВИ или гриппа важно побыть несколько дней дома. Если нужно выйти, например, в аптеку, обязательно надевайте защитную маску. Нет маски - замотайте лицо шарфом. Не здоровайтесь за руку со знакомыми, чихайте в согнутый локоть. Часто мойте руки с мылом или протирайте их антисептическими влажными салфетками, используйте санитайзеры", - говорит он.

Также инфекционист обратил внимание, что сведения об инкубационном периоде вируса постоянно меняются, причем в сторону увеличения: сначала 14 дней, потом 20 и даже больше месяца.

"Изменилась информация о том, насколько вирус заразный (вирулентный). Выяснилось, что один больной человек в среднем заражает троих - пятерых, но есть супер-распространители, которые могут инфицировать и сотню людей. Большая вероятность заразиться у того, кто в течение 15 и больше минут находится ближе чем в 2 метрах от больного", - сказал медик.

Напомним, что коронавирус уже забрал жизни двоих граждан Украины - 71-летней женщины из Житомирской области, которая посещала Польшу, и 65-летней украинки в Италии.