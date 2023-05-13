3 секрети догляду за зоною декольте, які зберігають молодість і красу шкіри

Зберегти молодість та красивий вигляд зони декольте допоможуть прості правила догляду за шкірою. При цьому важливими є не тільки косметичні засоби, а й деякі інші нюанси, на які варто зважати кожній жінці.

Про це розповіли на сторінці по догляду за шкірою Gomash Cosmetics в Instagram .

Як правильно доглядати за зоною декольте

"Зона декольте найперша видає ваш реальний вік наряду з шиєю. Декольте - це не та невеличка ділянка від шиї до початку грудей. Насправді воно починається відразу під нижньою щелепою і закінчується під грудьми. І коли ми говоримо про догляд за зоною декольте, то маємо на увазі саме цю ділянку тіла", - пишуть експерти.

Також вони додають, що на цю зону можна наносити крем для обличчя, але тоді його доведеться купувати ледь не щотижня. При цьому наголошують, що неважливо, що вказано на етикетці - для обличчя, для тіла, чи для декольте. Набагато важливіше, що всередині.

Перше правило догляду

Перше правило догляду за зоною декольте - антивікові компоненти для шиї і ділянки над грудьми, хороше живлення і зволоження для шкіри грудей.

Можна вибрати крем, масло, сироватку або маску, головне, щоб у складі були наступні речовини:

сильні зволожувачі (сечовина, олія каріте та ін.);

гіалуронова кислота;

пептиди;

антиоксиданти;

ретинол;

ніацинамід;

кислоти (якщо на грудях бувають висипання або акне).

Друге правило догляду

Потрібно носити зручний бюстгальтер, який ніде нічого не передавлює. В зоні декольте сповільнений лімфотік, тож додаткове тиснення лише погіршить стан шкіри і прискорить її старіння.

Третє правило догляду

"Намагайтеся не спати на боку. Саме під час сну в такій позі і з'являється та страшна вертикальна зморшка між грудьми, яка сигналізує про початок старіння шкіри. І, повірте, з часом розгладити її буде все важче", - пояснюють експерти.