Заплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп Віннер

Що відомо про загибель Філіпа Віннера

"Сьогодні у Філіпа день народження. Мало виповнитись 32. Але сьогодні стало відомо про його загибель. Філіп був актором, творцем і воїном. Світла пам'ять", - написав Максим Девізоров, актор серіалу "Перші ластівки", який служить у ЗСУ.

На загибель Філіпа також відреагувала актриса та режисерка Ганна Хижняк.

"Скільки доброти та любові ти подарував. Скільки сміху. Я пам'ятаю, коли ти сказав, що підеш захищати нашу країну. І як ти завжди намагався триматися? Твоя мати виховала справжнього чоловіка. І я пишаюся тобою. І люблю всім серцем. Ти там назавжди. І в наших щасливих місцях. Місцях щасливих людей", - написала Ганна.

Друзі та рідні на сторінці актора залишають коментарі співчуття та свої спогади про Філіпа.

Філіп пішов в армію у перші дні великої війни (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актор навіть на фронті читав поезію

Філіп вступив до лав ЗСУ у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Актор служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні. З грудня 2022 року перебував на "нулі" на Донецькому напрямку.

До великої війни актор грав у київському "Живому театрі", був студентом кіношколи Ukrainian Film School. Раніше працював у "Чесному театрі", був актор драматичного театру в КНУКіМ, а також закінчив курси акторської майстерності в Університеті імені І. К. Карпенка-Карого.

Філіп до війни був актором у столичному "Живому театрі" (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актор періодично ділився своїми думками про війну й писав пости з передової.

"Ми змінюємо реальність щодня, після кожного нашого вчинку... Що таке Доля? Це знає Тарас Григорович Шевченко. Я це намагаюся тільки зрозуміти. І зараз, після проходження гарячих, шалено морозних, дощових і недоспаних днів війни, після погляду Смерті в мої очі… я на 100% усвідомлюю й розумію, чого я хочу в своєму житті. І яку ціну я готовий за це заплатити, який шлях пройти", - написав Філіп у травні.

Також на передовій актор записував емоційні відео, на яких читав поезію українських поетів. Своє останнє відео актор записав в окопі у червні. На ньому актор читає поезію Василя Симоненка "Є у коханні будні і свята".