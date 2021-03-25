Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине: все доступные способы и варианты

Треть украинцев не знает о способах записи на вакцинацию

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", треть украинцев просто не знают, как можно зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса.

"44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены. Меньше всех осведомлены жители востока и юга. Среди желающих сделать прививки вакциной CoviShield треть не знают, как это сделать", - рассказали социологи.

Регистрация на вакцинацию с помощью приложения "Дія"

Каждый украинец может зарегистрироваться на вакцинацию с помощью приложения "Дія". Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Затем в разделе услуги следует выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Далее нужно указать город, где вы хотите сделать прививку и свою профессию. Можно даже выбрать конкретную дату и время визитов.

После регистрации сообщается, что работникам определенных профессий не нужно вставать в очередь. И что должно прийти уведомление, когда наступит ваша очередь.

Регистрация с помощью телефона

Можно позвонить на национальный контакт-центр Минздрава и записаться на вакцинацию от коронавируса. Номер: 0 800 60 20 19

Специальные Google-формы

В каждом городе запустили специальные формы для людей определенных профессий, которые могли бы популяризировать вакцинацию. Это касается лидеров общественного мнения, известных людей, журналистов, блогеров.

Регистрация очень проста – нужно указать свое имя, контактные данные, город, возраст и причины, почему заявитель считает себя лидером общественного мнения. Также нужно указать, в каком медицинском учреждении подписана декларация с врачом.

Вакцины по таким гугл-формам распределяются только те, которые имеются в остатке. То есть, на вакцинацию могут пригласить в любой момент, если кто-то отказался или не смог прибыть вовремя.

Запись у семейного врача

Если у вас есть декларация с семейным врачом, то можно записаться у него. Можно позвонить или записаться на прием. На практике это оказалось несколько иначе.

Как рассказали в комментарии для Styler жители Львова, часть семейных врачей отказывают в такой возможности и разводят руками – это почти нереально. А вот у некоторых пациентов это сработало.

"Мы вакцинировались Covishield. Бесплатно, без взяток, без знакомств. Все оказалось проще схем, нарисованных государством. Шаг 1. Самостоятельно или с помощью семейного врача узнаете адреса ближайших к вам кабинетов вакцинации. Шаг 2. Приходите туда ногами, оставляете свой номер телефона и просите перезвонить, если останутся неиспользованные дозы вакцины. Шаг 3. Приходите по звонку, заполняете соглашение, получаете прививку. Бинго!" – о таком опыте вакцинации рассказал житель Львова Роман Трухин.

Стоит отметить, что некоторые семейные врачи сами опрашивают своих пациентов и предлагают вакцинироваться вне очереди неиспользованными дозами вакцин.