Запись на вакцинацию, повышение пенсий и ипотека под 7%: что ждет Украину с 1 марта

Запись на вакцинацию

С 1 марта люди в возрасте от 18 до 59 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. Это можно сделать двумя способами:

в приложении и на портале Дія, выбрав услугу Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;

через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19.

Самостоятельно регистрироваться нужно только для введения первой дозы. Записью для ввода второй инъекции будет заниматься врач, который делал прививку.

Ипотека под 7%

С 1 марта в Украине заработает программа ипотечного кредитования под 7% годовых. Такие займы будут выдаваться на 20-30 лет с первым взносом в 20% от стоимости жилья.

При этом участником такой программы может стать любой гражданин, у которого нет собственной недвижимости или действующих договоров по финансированию строительства жилья. Но, чтобы получить кредит, максимальный размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи должен быть на уровне 10-кратного размера месячной средней зарплаты в регионе, где находится жилье. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

Индексация пенсий

С 1 марта пенсионные выплаты в Украине вырастут на 11%. В целом пенсии повысят для 8 млн украинцев и в среднем выплаты вырастут на 308 грн. Минимальное повышение ожидается в районе 100 гривен.

Однако увеличение пенсий в марте будет касаться украинцев, которые получают выплаты по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет по профессии).

Подорожание железнодорожных билетов

С 1 марта цены на железнодорожные билеты в Украине ежемесячно будут повышать примерно на 2%. За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уже посоветовал украинцам покупать билеты заранее, чтобы получить до 40% скидки на них.

Коммунальные тарифы

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Часть поставщиков уже начала снижать цены ниже граничной отметки и газ у некоторых компаний стоит от 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Цены на тепло и горячую воду для населения менять не будут до конца отопительного сезона.

Цена на электроэнергию до конца марта будет оставаться прежней. Часть населения получит компенсацию за повышение тарифа – это коснется тех, у кого установлено электроотопление.