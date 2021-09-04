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Запасы товара в стране невелики: в Украине подорожает популярный продукт

Автор: Владимир Костырин

В Украине масло снова вырастет в цене. Это связано с несколькими факторами, среди которых увеличение стоимости этого продукта в мире и малые запасы в нашей стране.

О причинах дальнейшего подорожания масла в Украине рассказали эксперты аналитического агентства "Инфагро".

Почему дорожает масло

По информации аналитиков, собственное производство масла в Украине в последнее время сократилось. Вместе с тем экспорт до недавнего времени был относительно активным, а импорт оказался "заметно меньше прошлогоднего уровня".

"То есть, запасы товара в стране небольшие", - утверждают эксперты.

При этом специалисты отмечают: пополнение запасов этого продукта за счет импорта сегодня вряд ли возможно.

"Ситуация со стоимостью ввоза такая, что продавцы не спешат отдавать и отечественное масло в надежде на его дальнейшее подорожание", - говорится в материале.

В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей колебался от 140 до 167 тыс. гривен за тонну. Именно из-за таких внутренних цен заметно уменьшились объемы экспортных сделок.

Что будет с ценами на масло осенью

Цены на масло в Украине, скорее всего, будут и дальше расти, прогнозируют аналитики. Правда, темпы роста замедлятся.

"Текущее производство масла пока полностью удовлетворяет спрос, несмотря на заметное его сокращение. В прошлом месяце выпущено 6,7 тысячи тонн товара, что на 13% меньше, чем в августе 2020 года. Но в осенние месяцы следует рассчитывать на заметное сокращение производства масла, что точно не поспособствует снижению цены", - пишет "Инфагро".

Аналитики прогнозируют, что уже в ближайшее время производители сделают ставку на выпуск спредов и растительно-сливочных смесей.

Ранее сообщалось, что финансовый аналитик озвучил прогноз тенденции цен на продукты в Украине в осеннем сезоне и рассказал, что именно подешевеет.

Напомним также, что перед этим эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене осенью.

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Цены на продукты