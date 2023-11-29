Запас кишеню не тягне. Ці продукти до новорічного столу краще купити вже зараз

Що купити на новорічний стіл завчасно

Алкоголь

Звісно, майже жодні посиденьки за святковим столом не обходяться без алкоголю. І навіть, якшо ви не фанат спиртного, відкоркувати пляшечку ігристого на Новий рік - не буде поганою ідеєю.

Тож, зараз у магазинах можна знайти купу акційних пропозицій на ігристі вина вітчизняного та імпортного виробництва. Зазначимо, що перед самими святами ціни на алкоголь піднімаються на 10-20%.

Придбайте алкоголь на свята завчасно (фото: freepik.com)

Червона ікра

Якщо говорити про закуску - бутерброди з ікрою, то купити її варто і треба вже зараз. Це продукт, який не псується, на відміну овочів та фруктів, якими ви не запасетесь завчасно. Це стосується і всіх консерв. Якщо "полювати" на акційні пропозиції в супермаркетах, то вже зараз можна придбати по вигідних цінах - червону ікру, тунця, шпроти, сардини (на салат "Мімоза"), якщо ви його, звичайно, готуєте.

Також спокійно можна придбати оливки та маслини в баночках, ананаси, кукурудзу та горошок які будуть чекати свого часу у вас на кухні.

Червону ікру можна купити вже зараз (колаж РБК-Україна)

Солодощі

Цукерки в коробках та шоколад вже почали продавати зі знижками, адже незабаром день святого Миколая. Це можна використати, щоб запастися смаколиками на Різдво та Новий рік. Ви зможете зекономити на цукерках до 20%, бо перед самісінькими святами вони злетять у ціні.

Вершкове масло

Дуже багато господинь готує на новорічні свята випічку власноруч. Це може бути різдвяний штолен або святковий торт з кремом. Для цього, звісно, потрібно вершкове масло, яким можна запастись вже зараз. Його акційна ціна в багатьох магазинах країни стартує від 55 гривень за 180 грамів.

Сухофрукти

Вже зараз у спеціальних відділах магазинів та тижневих ярмарках можна купити велике різноманіття сухофруктів. Вони стануть у пригоді для приготування узвару та святкового різдвяного штолена.