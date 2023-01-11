Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМС

Кожна жінка знає, наскільки важко переносити дні з ПМС. Але життя неможливо поставити на паузу й все одно нам доводиться бігти на роботу чи вирішувати хатні справи, навіть попри погане самопочуття.
Проте є кілька простих способів, які можуть допомогти полегшити симптоми ПМС. Як це зробити, розповіли в Instagram.
Передменструальний синдром - симптомокомплекс, який виникає за 1-2 тижні до початку менструації: головний біль, перепади настрою, плаксивість, зміни апетиту, здуття живота. Три з чотирьох жінок заявляють, що у них є ПМС, частіше у віці 30-40 років.
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Як полегшити симптоми ПМС
Сон не менше 8-9 годин на добу. Для нормальної роботи нервової системи та, головне, статевої залози, гіпофіза, вкрай важливий відпочинок. Намагайтеся лягати спати до 23.00 - це сприяє нормальному циклічному виробленню гормонів.
Заспокоїтися та нормалізувати сон допоможуть тепла ванна та відвари ромашки, м'яти та меліси, найпростіші рослинні препарати: валеріана та собача кропива.
Уникайте надмірних навантажень. Якщо є можливість, постарайтеся перенести ухвалення складних рішень і роботу, яка потребує концентрації уваги, на вдалий час. Більше гуляйте на свіжому повітрі та потіште себе.
Розслабтеся. Щоб оптимізувати роботу нервової системи, приймайте контрастний душ, медитуйте, займайтеся дихальною гімнастикою та йогою. А ось відвідування тренажерного залу та залу аеробіки краще відкласти.
Щоб запобігти набрякам, здуттю і тяжкості в животі, змініть трохи своє харчування. Виключіть із раціону продукти, що викликають метеоризм: бобові, капусту, здобу, газовані напої, жирні та солодкі страви. Менше солі - вона затримує рідину.
Їжте більше термічно оброблених овочів, нежирного м'яса, курагу, родзинки, печену картоплю - у них міститься багато магнію та кальцію, особливо необхідних у цей період організму.
Приймайте вітаміни, особливо комплекси, що містять вітаміни групи А, В та Е. Вони покращують роботу статевих залоз та вироблення гормонів, допомагають впоратися з ПМС та іншими жіночими проблемами.
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