"Заощадите на ботоксі": дієтолог назвала продукти, які попередять зморшки

Експерт назвала продукти, які потрібно включити до раціону, калорій вони не додадуть, а стан шкіри покращать і попередять зморшки.

"Професійно складений раціон допоможе вам заощадити на ботоксі", - зазначила дієтолог.

Риба та рослинні олії

Поліненасичені жирні кислоти: омега-3 і омега-6. Вони обов'язково мають бути у раціоні.

Хоч би раз на тиждень їжте рибу - скумбрію, лосось, тунець, сардини чи тріску. З продуктів рослинного походження обирайте - гарбузове насіння, шпинат і рослинні олії, особливо мигдалеву та лляну.

Риба - чудове джерело білка й колагену. Доведено, що колаген допомагає уповільнити процес старіння і зменшити появу зморшок. Морський колаген з риби є одним із найефективніших типів колагену, який ви можете споживати.

Горіхи

За словами експерта, це продукт вічної молодості, оскільки вони містять коензим Q10 і вітамін Е. Саме вони прискорюють процеси регенерації та живлення клітин шкіри.

Для шкіри обличчя цілком вистачить 30 г мигдалю, кеш'ю, фундуку або волоських горіхів тричі на тиждень.

Горіхи містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшків. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.

Зелень та цитрусові

Найкращий стимулятор колагену - це вітамін С.

Такий вітамін можна знайти: цитрусових, ківі, шипшині, чорній смородині, червоний перець, обліпиха та петрушка.

Червоні та помаранчеві овочі та фрукти

Морква, перець, помідори, гарбуз, абрикоси - у цих продуктах велика кількість бета-каротину - антиоксиданту, який відповідає за оновлення клітин шкіри.

До того ж ретинол, що входить до складу багатьох антиейдж-кремів, він же вітамін А, утворюється в організмі саме з каротину.