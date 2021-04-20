Чем заняться в карантин, пока кафе и клубы закрыты: три идеи от известного ведущего

Ведущий шоу "Оттак Мастак" на канале НЛО TV Серж Куницын считает, что все не так мрачно, как может показаться на первый взгляд. Он предлагает читателям Styler целых три альтернативы привычным активностям, к которым все мы привыкли.

Весна - время возиться в саду

Почему-то в обществе есть стереотип, что уход за цветами - женское дело. Я не согласен! Для меня высадка цветов - интересное хобби. Я получаю кайф от того, что переключаю внимание из рабочих моментов на совершенствование своего сада. К тому же, все это время я провожу на свежем воздухе - с пользой для себя и моего сада. Считаю, что в уходе за садом и посадке цветов есть свой кайф: еще недавно пустой участок земли превращается в цветник. И ты понимаешь, что приложил к этому усилия!

Ведите на прогулку свою собаку

Я хозяин двух собак, а значит - я гуляю чаще типичного среднестатистического жителя города! На самом деле, я обожаю своих собак (маленькая такса Санта и алабай Амига), поэтому лишний час провести с ним на улице - для меня время для отдыха и активностей. Сейчас трудно представить свою жизнь без собаки, поэтому я особенно ценю моменты, когда собаки гуляют по двору (я живу в частном доме). Стоит только выйти на улицу с ними - и я забываю о заботах, проблемах и плохом настроении. Одним словом, собачники - действительно счастливые люди.

Фото: Серж Куницын со своим псом (пресс-служба НЛО TV)

Отправляйтесь за город - устраивать день без гаджетов

Путешествием за город во времена карантина я вряд ли кого-то удивлю. Сейчас многие берут машину, выезжают за пределы мегаполиса с друзьями или родными, где устраивают пикник и просто отдыхают от шума города. Я советую добавить к такому выходному дню полное отсутствие телефонов и других гаджетов. Серьезно, оставьте всю технику дома - вы сегодня без связи. Уделите это время познанию природы, родным, себе - в конце концов. Поверьте, вы ничего не потеряете, если будете "не в сети" целый день. А вот получите ли вы что-то взамен? Бесспорно.

Фото: Серж Куницын (instagram.com/kunica_production)