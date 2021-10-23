Не занимайтесь самолечением: при этом симптоме COVID-19 нужно обязательно обращаться к врачам

При заражении коронавирусом пациентам, у которых сохраняется высокая температура, и при приеме лекарств все равно не удается ее сбить, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, рассказала врач, заведующая Центра терапии клинической БСМП Львова Марта Сайко.
Об этом передает ТСН.
Так, опасно затягивать с обращением к семейному врачу, если температура тела не поддается коррекции, даже когда больной пьет нестероидные противовоспалительные, жаропонижающие медикаменты, а также когда быстро поднимается температура тела и постоянно удерживается.
"Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней - обращайтесь к врачу", - отметила Сайко.
Врач обратила внимание, что такой симптом указывает на повреждения легочной ткани, и может привести к тяжелым последствиям.
"Потому что это признак того, что идет поражение легких. И если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность", - предупредила она.
Медик также призвала граждан не заниматься самолечением, и подчеркнула, что методы "народной медицины" не помогают при лечении COVID-19.
"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19", - рассказала Сайко и добавила, что приверженцы самолечения потом попадают к ним в больницу с различными осложнениями.
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