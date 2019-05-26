Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сеть

Ани Лорак озадачила сеть внешним видом, поскольку появилась на публике в необычном "свадебном" наряде. Соответствующий снимок опубликован в социальной сети Instagram на странице исполнительницы.

Ани Лорак появилась на вручении "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV" в объемном белом платье.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок исполнительницы. Одни отметили, что платье похоже на свадебное, другие раскритиковали Лорак за безвкусицу:

Лорак не умеет одеваться.

Ждем фото с Лазаревым.

Платье идиотское... И видно, что неудобно себя чувствуешь в нем.

Она переходит хрупкую грань вкуса и уходит в болото безвкусия.

Когда долго думаешь, чем бы снова удивить людей, и вдруг увидела гардину в гостиной.

Замуж собралась?

Похоже на свадебное.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.