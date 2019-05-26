Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сеть

Лорак в белом платье озадачила сеть
Ани Лорак озадачила сеть внешним видом, поскольку появилась на публике в необычном "свадебном" наряде. Соответствующий снимок опубликован в социальной сети Instagram на странице исполнительницы.
Ани Лорак появилась на вручении "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV" в объемном белом платье.
Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок исполнительницы. Одни отметили, что платье похоже на свадебное, другие раскритиковали Лорак за безвкусицу:
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.