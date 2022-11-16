Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок

Каштани здавна славляться своїми корисними властивостями. Настоянки із цих плодів - надійний та дешевий спосіб позбутись болю у суглобах й усунути набряки.
Проте, як і будь-які ліки, застосування каштанових настоянок може як допомогти, так і нашкодити.
Розповідаємо, наскільки корисні каштани та чи усім їх можна застосовувати у лікувальних цілях, а також ділимося рецептами найдієвіших настоянок.
Каштани багаті на вітаміни А, В, С і К. Завдяки цьому плоди здатні розріджувати кров, зміцнювати судини та покращувати кровообіг.
Настоянки із каштанів знімають запалення та усувають набряки суглобів. Також зменшують біль і прискорюють загоєння тканин.
Однією із найважливіших корисних властивостей каштана - є прискорення кровообігу. Наприклад, при остеохондрозі судини передавлюються і тому кров гірше циркулює та доставляє поживні речовини та кисень до пошкоджених тканин.
Використання каштана допомагає налагодити кровообіг.
Універсальна настоянка, яку можна приймати внутрішньо, або застосовувати у вигляді компресів чи для розтирань.
Каштанова настоянка підходить для прийому внутрішньо й для зовнішнього застосування (Фото: facebook.com/spbmedicus)
Ця настоянка покращує кровообіг та обмін процесів. Також зігріває та блокує біль.
Має дещо слабшу дію, ніж спиртові настоянки, проте також ефективна. Лікувальний курс триває три тижні.
Настоянки на каштанах краще не приймати вагітним і жінкам, що годують груддю, а також людям, у яких проблеми зі здоров'ям. Наприклад:
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