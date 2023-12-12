Заморозка чи консервація? Дієтолог розказала, які овочі краще вибрати взимку

Що треба знати про овочі взимку

Вважається, що по овочах критичним є зимовий період, але насправді, критичним є березень - червень, коли осінні продукти вже ніякі, навіть якщо вони долежали, заморожені вже втратили 80% користі, а свіжі ще не дозріли.

Варіанти тепличних овочів з магазину та консервація не є найкращими для побудови основи раціону, але інколи і вони можуть бути на тарілці.

Які овочі краще вживати взимку

Це сезонні, нетепличні овочі та коренеплоди: коріння селери, морква, гарбуз, буряк, редька салатна та дайкон, батат, картопля, різні види капусти (білокочанна, червона, кольрабі, пекінська, савойська), цибуля, часник, коріння петрушки та пастернаку.

Заморожені овочі. Це різноманітні овочеві мікси, зелений горошок, солодка кукурудза, стручкова квасоля, брюссельська капуста, а також цвітна, броколі, шпинат, перець, баклажан та цукіні.

Квашені овочі - помідори, огірки, капуста та інші.

Сушені та вялені овочі: томати, паприка, часник, коріння селери та пастернаку.