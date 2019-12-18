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Заморила детей голодом: суд решил отменить наказание для горе-матери

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 17:51
Заморила детей голодом: суд решил отменить наказание для горе-матери
Суд отменил приговор женщине, которая заморила голодом своих детей (Коллаж РБК-Украина)

Апелляционный суд отменил приговор для Владиславы Трохимчук

Апелляционный суд в Киеве отменил приговор Голосеевского районного суда по делу Владиславы Трохимчук. Женщина оставила на 11 дней без присмотра своих двоих детей и один из них умер от голода. Детали рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Владислава Трохимчук была признана виновной и суд назначил ей наказание в виде восьми лет тюрьмы. Прокуратура Киева посчитала, что суд первой инстанции вынес слишком мягкий приговор и подала на апелляцию.

"Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде восьми лет лишения свободы. Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам рассмотрения апелляции приговор, который ранее был вынесен Трохимчук, отменили. Ее дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд, что и ранее, однако сменили состав судей. На время нового рассмотрения Трохимчук останется под стражей, ей продлили меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что горе-мать закрыла в квартире своих двоих детей, годовалого Даню и двухлетнюю Аню и уехала с гражданским мужем на 11 дней. Дети обдирали обои и ели собственные фекалии. На восьмой день мальчик умер, а девочка еще три дня провела с телом брата. Ее удалось спасти, хотя у нее уже начали отказывать внутренние органы.

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