Замочувати чи ні? Нутриціолог пояснила, у якому варіанті крупи і бобові корисніші

Чи потрібно замочувати каші, горіхи та бобові

"Чи можна не замочувати - так. Але їх варто замочувати, якщо ви маєте захворювання ШКТ, хочете покращити функцію їжі просто так, оскільки замочування - це майже пророщування, там дуже активна ферментна сила. А також варто замочувати, якщо ви не певні в якості зберігання продуктів", - пише експерт.

Сире сухе насіння горіхів, насіння, бобових і зернових спочатку перебувають у стані "очікування" команди, щоб прорости. У такому "сплячому" стані вони можуть бути роками, а деякі й десятиліттями. Стримуюча від проростання сила виникає завдяки інгібіторам ферментів, що перебувають у складі.

Фермент - це жива сила, яка пробуджує зернятко та активізує в ньому паросток. Інгібітор - речовина, що пригнічує цей фізіологічний процес.

Чому намочені зерна стають кориснішими

Коли насіння, боби та горіхи на деякий час стикаються з водою, інгібітори залишають оболонки. Або вимиваються, або розчиняються, або знижують концентрацію.

"Такі "замочені" зерна та насіння ще називають "активованими". Видаливши інгібітори й віддавши їх у воду, зернятко набуває просто вибухової життєвої сили і готове дати паросток. Такі "активовані" каші та горіхи, бобові дуже легко засвоюються і не дають побічних ефектів травлення - здуття від горіхів, газоутворення від бобових тощо", - пояснює Голобородько.

За її словами, такі зерна і горіхи, боби та насіння посилюють вміст поживних речовин у собі від 300% до 1200%. Це і є процес початку ферментації, один з ефектів якої - виробництво ензимів та мікронутрієнтів усередині продукту.

"Проростання та активізація не може статися у шліфованих крупах. Оскільки у них при шліфуванні видаляється ендосперм - зародкова частина зерна. Грубо кажучи, дикий або неочищений рис при замочуванні проросте, білий шліфований рис, булгур, паста, пластівці швидкого приготування - ні, це продукт позбавлений життєвих сил", - додає нутриціолог.