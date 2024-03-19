"Замкнув в авто та обзивав". У Варшаві таксист накинувся на українку

Деталі інциденту в Варшаві

Христина з важкими валізами на Центральному залізничному вокзалі у Варшаві не стала викликати Uber, а вирішила скористатися пропозиціями таксистів, які стояли на вокзалі, але про це вона потім дуже пошкодувала.

"Кожен зайвий метр і сходинка давалися мені не легко. Я хотіла викликати Uber, і поїхати в готель, який дуже близько від вокзалу. Вийшовши на вулицю, я одразу побачила таксистів, з фішками і наклейками на машині, які закликали мене до себе", - написала вона.

Інцидент стався на вокзалі (instagram.com/kristina.petrochuk)

"І подумала, що мені складно буде зараз з валізами шукати Uber, який коштував на той момент 20 злотих", - розказала жінка.

В Варшаві таксист накинувся на українку (instagram.com/kristina.petrochuk)

Зазначимо, що 20 злотих це приблизно 200 гривень.

"Я запитала за ціну, і чи можна картою розрахуватися, він відповів мені по польськи:"Дваджеща злотих", думаю якраз, як Uber. Водив він дуже небезпечно і його перше питання до мене: "Ти українка? З Києва?" - розповіла Христина.

Але після цього запитання таксист почав вимагати з жінки 300 злотих (приблизно 3000 гривень) і поводитися дуже агресивно. Він замкнув українку в авто і зробив музику гучніше, щоб ніхто не чув, як вона кричить. Зауважимо, що це був центр міста.

"Після цього він починає агресувати і кричати на мене, обзивати курвою і різними польськими матами… Я почала казати, що викличу поліцію, бо він не має права так себе зі мною вести і обманювати людей", - зазначила жінка.

Таксист вимагав у Христини віддати всі гроші, які вона має, бо вона благала відпустити її. Потім він зупинився та викинув її валізи з машини.

На ресепшені готелю персонал викликав поліцію.

"Дівчина українка на рецепції сказала, що в мене мало шансів їм щось довести і пройти до кінця всі бюрократичні нюанси, бо я іноземка", - написала Петрочук.

На наступний ранок, вже викликаючи Uber Христина дізналася, що такі випадки не поодинокі, таксисти на вокзалі обирають саме українських жінок, щоб вимагати з них значні суми.

Також вона закликала всіх українських жінок ніколи не сідати до подібних таксистів на вокзалі, а краще викликати служби таксі через додатки.