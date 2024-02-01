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Замість підлоги - калюжі. Мережу шокувало укриття у львівському дитячому садочку (фото)

Укриття у львіському садочку номер 136 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У мережі опублікували фото укриття в одному з львівських дитячих садочків, підлога якого повністю залита водою, а саме приміщення не дуже охайне. Ці кадри обурили українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію користувачки Natalia Balyk у групі "Батьки SOS" у Facebook.

Як виглядає це укриття

"Порадьте куди звернутися. Місто Львів, садок номер 136. Укриття", - написала користувачка і до посту прикріпила кілька фото.

На знімках видно, що майже уся підлога укриття залита водою. При цьому жінка не уточнила - це одноразовий випадок в укритті, чи постійна ситуація. 

На пост користувачки одразу відреагувало багато українців. Більшість із них обурені й радять писати не лише заяву до керівництва садочка, а й звертатись на гарячу лінію Львова та в департамент освіти.

"Телефонуйте 15-80 - це гаряча лінія Львова. Одночасно пишіть скаргу директору садочка, краще колективну, з вимогою забезпечити дітям належні умови перебування. Стільки грошей на укриття вже виділили, а діти далі мокнуть і мерзнуть", - написала одна користувачка.

Укриття у дитячому садочку № 136 у Львові (фото: Facebook/Батьки SOS)

Також під постом люди обурюються, бо такі умови становлять пряму загрозу здоров'ю дітей, оскільки від вологості в укритті може виникати сморід. Дехто припускає, що укриття у такому стані через те, що виділені на ремонт гроші, могли "роздерибанити".

Додамо, що комунальний садок номер 136 розташований у Залізничному районі Львова. За останніми даними, його відвідує 155 дітей. Раніше на різноманітних форумах його характеризували позитивно. 

Реакція українців на укриття у львівському садочку (скриншот)

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Львівдетские садики