Замініть звичайний: дієтолог назвала найкорисніший хліб

Який хліб варто обирати

Експерт із харчування рекомендує замінити звичайний хліб його здоровим аналогом для покращення самопочуття та кращого контролю ваги.

Найкраще вживати хліб із борошна грубого помелу. Такий хліб містить безліч важливих вітамінів та мікроелементів.

До цього списку входять: магній, залізо, вітаміни В та Е, а також клітковина (харчові волокна), яка необхідна для гарної роботи кишечника та травлення загалом.

Обов'язково слід зважати на індивідуальну переносимість цього продукту. Якщо не зловживати хлібом, то набір зайвої ваги неможливий.

А вживання хліба у невеликій кількості принесе лише користь організму.

Яка допустима норма хліба на день

Світлана Фус рекомендує вживати у вигляді хліба 1/3 добової потреби крохмалевмісних вуглеводів. Це приблизно 100 грамів на день.