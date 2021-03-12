UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заменители мыла способны убивать коронавирус: ученые сделали новое заявление

Автор: Анна Шиканова

Ученые заявили, что антибактериальные заменители мыла способны убивать коронавирус. Это средства, которые люди используют для проблемной и сухой кожи. Также такие средства вынуждены использовать те, у кого есть дерматологические заболевания.

Британские медики провели новое исследование об средствах гигиены и выяснили, какие еще средства для мытья рук могут убивать коронавирус. Об этом пишет The Guardian.

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали чаще мыть руки и использовать различные средства – мыло или дезинфицирующие средства на основе спирта. Это привело к тому, что люди начали жаловаться на сухость кожи, дерматиты, раздражения и трещины на коже.

Обычно люди с такими проблемами используют заменители мыла, в состав которых входит смягчитель и антимикробные агенты бензалкония хлорид и хлоргексидин дигидрохлорид.

Однако дерматологи рекомендовали не пользоваться такими средствами во время пандемии, так как не было данных о том, что заменители могут убивать коронавирус.

Но новое исследование вирусологов показало, что такие заменители мыла могут убивать не только коронавирус, но и грипп. Они обрабатывали вирусы разведенными средствами или дезинфекторами на основе спирта, а затем проверяли способность инфекций заражать человеческие клетки.

Выяснилось, что эти средства также сокращают вирусную инфекционность и чем дольше время обработки, тем быстрее снижалась заразность вируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что Голубовская назвала главную опасность британского штамма коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученый сделал заявление о весенней волне коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусисследованиеученые
Читайте также
Год пандемии COVID-19: почему сейчас заражаются те, кто не болел до этого
Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев, но это зависит от вируса
Прогноз погоды