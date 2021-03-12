Заменители мыла способны убивать коронавирус: ученые сделали новое заявление

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали чаще мыть руки и использовать различные средства – мыло или дезинфицирующие средства на основе спирта. Это привело к тому, что люди начали жаловаться на сухость кожи, дерматиты, раздражения и трещины на коже.

Обычно люди с такими проблемами используют заменители мыла, в состав которых входит смягчитель и антимикробные агенты бензалкония хлорид и хлоргексидин дигидрохлорид.

Однако дерматологи рекомендовали не пользоваться такими средствами во время пандемии, так как не было данных о том, что заменители могут убивать коронавирус.

Но новое исследование вирусологов показало, что такие заменители мыла могут убивать не только коронавирус, но и грипп. Они обрабатывали вирусы разведенными средствами или дезинфекторами на основе спирта, а затем проверяли способность инфекций заражать человеческие клетки.

Выяснилось, что эти средства также сокращают вирусную инфекционность и чем дольше время обработки, тем быстрее снижалась заразность вируса.