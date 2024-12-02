Не замалий, не порветься? Як правильно обрати та зберігати презерватив

"Завдяки моделюванню вдалось підрахувати, що використання презервативів запобігло приблизно 117 мільйонам нових випадків інфікування ВІЛ з 1990 року. Існують так звані чоловічі (зовнішні) та жіночі (внутрішні) презервативи, латексні серветки тощо. Найбільш поширені та ефективні - чоловічі (зовнішні) презервативи", - зауважують фахівці.

То ж на що треба звернути увагу при виборі цих контрацептивів?

Матеріал презерватива

Найбільш поширені презервативи з латексу - еластичні, ефективно захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Для людей з алергією на латекс доступні презервативи з поліуретану або поліізопрену.

Розмір презерватива

Перевага латексних презервативів - висока еластичність, тому, як кажуть, розмір не завжди головне. Наприклад, у межах кампаній профілактики ВІЛ часто роздають презервативи стандартного розміру, саме через еластичність латексу і його здатність адаптуватись до різних розмірів пеніса і забезпечити надійний захист.

Щоб обрати конкретно свій розмір, краще спочатку ознайомитись з таблицею розмірів презервативів виробника, якому надаєте перевагу, бо можуть відрізнятись. Потім провести заміри пеніса і співставити отримані дані з таблицею розмірів.

Змазка

Деякі презервативи вже містять лубрикант. Якщо знадобиться додаткова змазка, переконайтеся, що вона сумісна з видом презерватива, який ви використовуєте.

Латексні презервативи несумісні з лубрикантами на олійній основі, на водяній - так. Не використовуй у якості лубриканта масло, риб'ячий жир, соняшникову, пальмову або кокосову олію, дитячу олійку, олійку для засмаги, мазь від опіків, крем від геморою, вазелін, лосьйони для тіла чи рук.

Зберігання презервативів

Зберігайте презервативи в оригінальній упаковці. Якщо носите з собою - то у спеціальному кейсі, який захистить презерватив від пошкоджень і тертя. Вдома варто зберігати контрацептив у темному, сухому і прохолодному місці, подалі від побутової хімії.

Не зберігайте презервативи у гаманці або кармані джинсів в оригінальній упаковці. Так він зазнає зайвого тертя, впливу підвищеної температури, в результаті на латексі можуть з’явитися мікротріщини. У кишені штанів можна взагалі непомітно проколоти виріб.

Не забувайте перевіряти перед кожним використанням термін придатності та цілісність упаковки.