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Залужний змінився до невпізнаваності. Пластичний хірург розкрив секрет його раптового схуднення

Валерій Залужний (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Нещодавно Валерій Залужний повернувся в Україну та сильно здивував своїм виглядом. Ексголовнокомандувач, який нині працює Надзвичайним і Повноважним Послом у Великій Британії, помітно схуд.

І багато хто почав цікавитися, чому Залужний так змінився. Про це вирішив висловитися пластичний хірург Сергій Королюк.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про раптові зміни у зовнішності Залужного він поділився у коментарі "Фокусу".

Як зараз виглядає Залужний

11 вересня генерал у відставці з'явився у Києві, на брифінгу Міністрів закордонних справ України, США та Великої Британії. Для цього заходу він обрав синій костюм, білосніжну сорочку та червону краватку.

Нові кадри з Залужним (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

І було важко не помітити, що 51-річний Залужний схуд. Він мав бадьорий вигляд, посміхався та активно брав участь у розмовах.

Залужний сильно змінився (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

У чому секрет раптових змін Залужного

Пластичний хірург оцінив нові фото генерала у відставці й зазначив, що теж помічає певні зміни. І це, наголошує він, є прикладом того, що час дійсно може піти людині на користь.

"На фотографіях, де він у військовій формі, на посаді головнокомандувача, він виглядає втомленішим, старшим і трохи повнішим, ніж на сучасних світлинах. Коли він став послом, стреси, ймовірно, зменшилися, що одразу позитивно відобразилося на його зовнішності", - вважає Королюк.

Залужний у минулому (фото: Getty Images)

На думку Королюка, секрет схуднення та позитивних змін у зовнішності Залужного точно не в "пластиці" чи якихось процедурах. На фото він не помітив слідів будь-якого втручання косметологів або хірургів. Річ в іншому.

"Ймовірно, у нього з'явився час для дотримання здорового режиму дня. Можливо, він займається спортом, адже видно, що він став стрункішим і виглядає свіжіше. Якщо порівняти два фото, можна сказати, що Залужний виглядає худішим і свіжішим, з кращим кольором обличчя", - додав Королюк.

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