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Залишилося троє дітей та онучка. Під Бахмутов героїчно загинув півчий собору з Київщини

Фото: на Донбасі загинув півчий Спасо-Преображенського кафедрального собору (bilatserkva.church.ua)
Автор: Людмила Жукова

У боях у Бахмутському районі Донеччини загинув Віктор Циба з Білої Церкви, читець та півчий архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Про сумну звістку повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Білоцерківської єпархії ПЦУ.

Що відомо про загиблого Героя

Віктору Цибі було 52 роки, а обидва його сини також служать у Збройних силах України. Його дружина, троє дітей та онучка чекали його повернення з фронту. 

Віктор Олександрович Циба народився 27 травня 1972 року в Ніжині Чернігівської області. Він закінчив школу, професійно-технічне училище та училище культури, а після строкової служби одружився та працював столяром.

Після переїзду до Білої Церкви у 2006 році Віктор активно включився у парафіяльне життя Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Він обіймав посаду старости архієрейського хору, працював у видавничому відділі та навчався у Київській духовній семінарії. Із початком війни у 2022 році Циба приєднався до територіальної оборони, а потім став старшим солдатом у Збройних силах України, бравши участь у боях на різних напрямках.

Його життя обірвалося 10 квітня 2024 року, коли він виконував бойове завдання у Бахмутському районі Донецької області.

Залишилися без чоловіка, батька та дідуся його рідні - дружина, троє дітей та онучка. Обидва сини Віктора Циби продовжують служити у Збройних силах України.

Віктору Цибі було 52 роки (фото: bilatserkva.church.ua)

Як ми раніше писали, на Сумщині мати поховала сина-військового та померла сама.

Нагадаємо, днями на фронті загинув Павло Петриченко.

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