Залишилося троє дітей та онучка. Під Бахмутов героїчно загинув півчий собору з Київщини

У боях у Бахмутському районі Донеччини загинув Віктор Циба з Білої Церкви, читець та півчий архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Про сумну звістку повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Білоцерківської єпархії ПЦУ.
Віктору Цибі було 52 роки, а обидва його сини також служать у Збройних силах України. Його дружина, троє дітей та онучка чекали його повернення з фронту.
Віктор Олександрович Циба народився 27 травня 1972 року в Ніжині Чернігівської області. Він закінчив школу, професійно-технічне училище та училище культури, а після строкової служби одружився та працював столяром.
Після переїзду до Білої Церкви у 2006 році Віктор активно включився у парафіяльне життя Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Він обіймав посаду старости архієрейського хору, працював у видавничому відділі та навчався у Київській духовній семінарії. Із початком війни у 2022 році Циба приєднався до територіальної оборони, а потім став старшим солдатом у Збройних силах України, бравши участь у боях на різних напрямках.
Його життя обірвалося 10 квітня 2024 року, коли він виконував бойове завдання у Бахмутському районі Донецької області.
Залишилися без чоловіка, батька та дідуся його рідні - дружина, троє дітей та онучка. Обидва сини Віктора Циби продовжують служити у Збройних силах України.
Як ми раніше писали, на Сумщині мати поховала сина-військового та померла сама.
Нагадаємо, днями на фронті загинув Павло Петриченко.