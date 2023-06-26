Батько Каті Гандзюк про вирок убивцям його доньки: "Двояке відчуття, бо лишилися непокараними багато людей"

Вперше терміни отримали замовники та організатори

За словами Віктора Гандзюка, він задоволений вироком і радий, що судовий процес нарешті закінчився.

"Я задоволений вироком. Нарешті закінчився судовий процес. Завдяки кропіткій роботі прокуратури, завдяки роботі суду, який дуже справедливо, на мій погляд, поставився до всіх фактів, завдяки великій кількості небайдужих людей в Україні та світі, очевидно, вперше в історії України замовники та організатори замовного вбивства отримали свої терміни", - сказав батько вбитої активістки.

Однак він зізнався, що має двоякі почуття, оскільки не всі винні у смерті його дочки покарані.

"З іншого боку, подвійні почуття, бо залишилася непокараними велика кількість людей, якщо можна вважати їх людьми, які брали участь у процесі. Це і перевертні у погонах, холуї, які допомагали цим людям, співробітники поліції, які приховували факти, низка людей, про які ми говорили неодноразово, що вони певною мірою причетні до цього злочину", - наголосив Віктор Гандзюк.

Справа Катерини Гандзюк

Напад на херсонську активістку та радницю мера Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року. Біля під'їзду її будинку невідомий облив дівчину сірчаною кислотою рано-вранці. Її доставили до лікарні із сильними опіками й 4 листопада вона померла у лікарні.

В організації нападу на Гандзюк були замішані помічники депутата Херсонської облради, екс-глава Херсонської облради та інші особи.

У 2019 році було засуджено п'ятеро організаторів та виконавців – Віктора Горбунова, В'ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука та Сергія Торбіна. Вони визнали провину, пішли на угоду та отримали від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

2020 року вирок отримав Ігор Павловський, який представив транспорт виконавцям нападу та приховав злочин від поліції.

Левін довгий час переховувався за кордоном, але його затримали 2020 року. Також під варту було взято у 2020 році замовника злочину - Владислава Мангера.