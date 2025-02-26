Залишились ці монети від предків? За кожну сьогодні можна купити авто або дім

Колекціонування старовинних монет є захоплюючим заняттям, яке поєднує історичну цінність із потенційною фінансовою вигодою. Певні монети Російської Імперії або СРСР коштують сьогодні стільки, що за кожну з них можна купити машину або квартиру.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять рідкісних і дорогих монет, кожна з яких має свою унікальну історію та особливості.

10 рублів 1804 року СПБ-ХЛ

Ця золота монета номіналом 10 рублів була викарбувана в 1804 році на Санкт-Петербурзькому монетному дворі за правління імператора Олександра I. Виготовлена зі золота 986 проби, вона має вагу 12,17 г, з яких 12 г - чисте золото. Тираж монети становив 72 320 штук.

На аверсі зображено двоголового орла - герб Російської імперії, оточеного гербами Московського, Казанського, Сибірського та Астраханського царств. Реверс містить напис у чотири рядки: "Государственная россійская монета", над яким розташована імператорська корона, а під ним - позначення монетного двору "С.П.Б." та ініціали мінцмейстера "Х.Л." (Христофер Лео).

Рідкість та історична значущість цієї монети роблять її вкрай цінною серед колекціонерів. На аукціонах її вартість може досягати десятків тисяч доларів США.

10 рублів 1804 року СПБ-ХЛ сьогодні коштують 850 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

10 рублів 1910 року ЕБ

Ця золота монета номіналом 10 рублів була випущена в 1910 році за правління імператора Миколи II. Виготовлена зі золота 900 проби, вона має вагу 8,6 г та діаметр 22,5 мм. На аверсі зображено портрет Миколи II, оточений написом "Б.М. Николай ІІ Император и самодержець Всеросс.".

Реверс містить державний герб Російської імперії та номінал "10 рублей 1910 г.". Позначення "ЕБ" вказує на ініціали мінцмейстера Євгена Бабаєва. Монети в стані MS63 за шкалою NGC є добре збереженими та мають високу колекційну цінність. Їх вартість на аукціонах може сягати кількох тисяч доларів США.

10 рублів 1910 року ЕБ коштує 480 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

5 рублів 1897 року АГ

Ця золота монета номіналом 5 рублів була викарбувана в 1897 році на Санкт-Петербурзькому монетному дворі за правління Миколи II. Виготовлена зі золота 900 проби, вона має вагу 4,3 г та діаметр 18,5 мм.

На аверсі зображено портрет імператора з написом "Б.М. Николай ІІ Император и самодержець Всеросс.". Реверс містить державний герб та номінал "5 рублей 1897 г.". Ініціали "АГ" належать мінцмейстеру Олексію Грачову. Монети в стані MS67+ є надзвичайно рідкісними та високо цінуються колекціонерами. Їх вартість може перевищувати кілька тисяч доларів США.

5 рублів 1897 року АГ коштує 440 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Червонець 1923 року ("Сіяч")

Ця золота монета номіналом 10 рублів, відома як "червонець", була випущена в 1923 році в період Радянського Союзу. На аверсі зображено робітника-сіяча на тлі заводських труб та сонця, що сходить, символізуючи індустріалізацію та розвиток сільського господарства.

Реверс містить герб РРФСР та номінал "Один червонец". Монети в стані MS63 мають високий рівень збереженості та є привабливими для колекціонерів. Їх вартість на ринку може сягати кількох тисяч доларів США.

Червонець 1923 року коштує 390 000 гривень (фото: violity.com)

Рубль 1914 року ВС

Ця срібна монета номіналом 1 рубль була викарбувана в 1914 році за правління Миколи II. Виготовлена зі срібла 900 проби, вона має вагу 20 г та діаметр 33,5 мм. На аверсі зображено портрет імператора з написом "Б.М. Николай ІІ Император и самодержець Всеросс.". Реверс містить державний герб та номінал "Рубль 1914 г.".

Ініціали "ВС" належать мінцмейстеру Володимиру Смирнову. Монети в стані MS63 є добре збереженими та мають значну колекційну цінність. Їх вартість може досягати кількох сотень доларів США.

Рубль 1914 року ВС коштує майже 300 000 гривень (фото: violity.com)