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Зальет дождями и похолодает до +11: где в Украине заметно посвежеет

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине 5 сентября будет прохладная, хотя атмосферный фронт уже сместится с территории страны. В воскресенье будет преимущественно без осадков, и только в северных, западных и местами южных регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog.

Несмотря на влажный воздух на юге Украины, метеорологи предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в регионе.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха днем прогнозируется на уровне +14... +19 градусов.

В Днепропетровской области тоже без дождей, будет чуть теплее: от +17 до +20 градусов.

Во Львовской области ожидается ясная погода, без осадков. Столбики термометров покажут днем +13... +16 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - переменная облачность, дожди не прогнозируются. Температура воздуха около +14... +17 градусов в дневное время.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров покажут +14... +17 градусов.

На Закарпатье будет облачно с прояснениями, без осадков. Тут температура воздуха будет чуть теплее, и порадует показателями в +19... +22 градусов.

В Житомирской и Сумской областях будет переменная облачность, дожди не ожидаются. Столбики термометров покажут днем +13... +16 градусов.

В Киевской и Черниговской областях будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура воздуха днем +11... +16 градусов.

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +15... +18 градусов в дневное время.

В Луганской и Донецкой областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Термометры днем покажут около +17... +20 градусов.

В Одесской и Николаевской областях будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +20... +23 градусов.

В Херсонской области и Крыму будет ясно, осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут около +19... +23 градусов.

В Запорожской области дожди не прогнозируются, будет ясная погода. Температура воздуха около +17... +20 градусов.

Как сообщалось ранее, метеорологи и синоптики прогнозируют в Украине исчезновение зим.

Напомним, перед этим синоптики сообщили даты бабьего лета в Украине.

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