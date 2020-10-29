Закрыть метро и школы: медик рассказала, как остановить COVID-19 в Украине

В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом и каждый день в стране фиксируются антирекорды. Эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан считает, чтобы избежать стремительного роста инфекции, нужно закрыть все школы в стране и желательно метро и общественный транспорт. По мнению медика, такие меры будут эффективными.

"С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин", – сказала Светлана "Обозревателю".

Медик отметила, что конечно все эти меры отразятся на экономике, но они могут сработать.

"Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо", – заметила вирусолог.

Светлана Доан обратила внимание, что в Украине грубо нарушаются рекомендации самоизоляции больных людей. За это нет надлежащего наказания и нет людей, которые будут следить за нарушениями. Для работы с контактными людьми просто не хватает врачей.

"Эти функции возложены на семейных врачей, но они занимаются семейными очагами. Если речь идет о контактных для работающих людей, то каждый случай требует расследования. Но сейчас такое количество случаев, что этого сделать на уровне страны физически невозможно", – рассказала доктор.

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