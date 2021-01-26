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Закрыли дело против бывшего чиновника-живодера, который протащил собаку за авто

Хмельницкий, Вторник 26 января 2021 19:26
Закрыли дело против бывшего чиновника-живодера, который протащил собаку за авто
Закрыто дело против Владимира Байдича (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В 2019 году под Хмельницким разгорелся скандал после того, как местный чиновник привязал собаку к автомобилю цепью и волочил животное полтора километра по дороге. Сейчас следователи полиции не обнаружили криминала в действиях бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича.

Следственный отдел Красиловского отдела полиции, который расследовал дело по факту издевательства над собакой Барсик, принял решение его закрыть. Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на слова заместителя руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергея Комонюка.

По его словам, в Харькове провели судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что телесные повреждения собаки относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья.

Но у животного осложнения здоровья не обнаружено и отсутствуют признаки увечья, поэтому уголовное производство закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Начальница сектора коммуникаций главного управления полиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала, что собака Барсик до сих пор живет в кинологическом центре нацполиции Хмельницкой области.

Напомним, после того, как живодер тащил собаку за авто, у нее были стерты лапы, а на теле появились множественные раны. Инцидент произошел в селе Кузьмин Красиловского района.

На следующий день как видео издевательства над животным попало в сеть зоозащитники и неравнодушные люди собрались под стенами главного управления Нацполиции в Хмельницкой области с требованием наказать Байдича.

Мы также писали о том, что суд оправдал живодера Святогора, который убил сотни бездомных животных в разных городах Украины.

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Новости Украины Жизнь Хмельницкая областьживодер

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