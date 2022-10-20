У закрутці з грибами попався найотруйніший: у Черкасах госпіталізували двох дітей

У лікарню Черкас було госпіталізовано двох хлопчиків віком 8 та 12 років - брати їли відварені і замариновані гриби рядовки сір, які консервувала мати. У банці, вірогідно, серед них була вкрай небезпечна бліда поганка, яка й викликала отруєння.

Про це передали у Головному управлінні Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Випадок отруєння дітей дикорослими грибами було зареєстровано в Уманському районі 18 жовтня. Як стало відомо пізніше, у лікарні самопочуття старшого хлопчика погіршилося і його перевели до реанімаційного відділення.

Зазначається, що після вживання грибної закрутки вже через пів години у братів виявилися такі перші симптоми отруєння:

слабкість,

нудота,

багаторазова блювота,

біль у животі,

запаморочення,

підвищення температури.

Батьки постраждалих хлопчиків викликали "швидку допомогу", і дітей доставили до клініки Маньківської селищної ради у стані середньої важкості до дитячого відділення. Пізніше, 19 жовтня, юних пацієнтів направили для подальшого лікування вже до Черкаської обласної дитячої лікарні.

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Лікарі дали важливі рекомендації, як не отруїтися дикорослими грибами :

не давайте гриби дітям до 5-7 років, адже дитячий організм не в змозі переробляти хітин, що міститься в грибах;

не збирайте та не вживайте в їжу незнайомі або сумнівні гриби;

не куштуйте сирі гриби на смак;

вдома ще раз перевірте зібрані гриби, всі сумнівні викиньте.

"Гриби не є продуктом першої життєвої необхідності, без них можна обійтися, без них можна прожити!!!" - наголошують медики.

Зазначимо, що за даними українських лікарів, переважна більшість випадків отруєння блідою поганкою - найотруйнішим грибом - трапляються через її схожість із зеленою сироїжкою. У них схожа форма, і вона відрізняється лише бахромою, на що можна не звернути увагу під час "тихого полювання".

Крім того, бліду поганку часто приймають за опеньок або печериці. І тут важливо знати, що у справжнього печериці сухий, гладкий або злегка лускатий округлий капелюшок, білий або сіруватий за кольором. Платівки під капелюшком при дотику темніють. А у блідої поганки платівки колір не змінюють. До того ж у поганки зовсім відсутня мішковидна плівка біля основи ніжки, яка характерна для їстівного печериці. І ще одна явна ознака відмінності - справжні печериці ростуть на відкритих, добре освітлених місцях, на узліссях або вздовж лісових доріг, у болотистій місцевості та навіть на городі. А бліді поганки люблять листяні ліси.