Не закривайте на це очі: лікар назвала ознаки пухлини мозку

Коли потрібно робити КТ та МРТ

За словами лікаря, обов'язково звернутися до спеціалістів слід людям, які постійно відчувають головний біль.

"Одразу думати, що у вас пухлина, не треба. Не лякайтеся, бо купа захворювань перебігає з головним болем. Але, такий симптом, як головний біль, який триває і нічого не допомагає, він такий нав'язливий, розпираючий, то згодом, якщо нічого не допомагає - краще зробити КТ та МРТ", - пояснила лікар.

Лікар розповіла, які ознаки можуть бути тривожними (скріншот)

Ознаки пухлини головного мозку

За словами Пінчук, не варто ігнорувати такі симптоми:

постійний головний біль

запаморочення

втрата свідомості (неодноразова)

нудота, блювання

зміна в поведінці (дезорієнтація в часі та просторі, агресія)

зміна в мовленні

параліч або слабкість в руці або нозі, або усе разом

двоїння в очах

втрата маси тіла.

Якщо людина помічає у себе щось з цих ознак, ігнорувати це не варто. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря та отримати консультацію. Займатися самолікуванням дуже небезпечно.