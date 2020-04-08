Когда закончится карантин и появится вакцина от COVID-19: прогноз букмекеров

Карантин и вакцина от коронавируса - новые "темы" букмекеров (коллаж РБК-Украина)

Азартные украинцы делают ставки на дату окончания карантина из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса официально заканчивается 24 апреля, однако постоянно обсуждается возможность продления ограничительных мер на более долгий период. При этом в правительстве параллельно допускают ослабление карантинных мероприятий с целью запуска экономики.

Так, премьер Денис Шмыгаль на прошлой неделе анонсировал смягчение карантина после Пасхи (19 апреля), затем отметил, что об этом можно говорить не раньше мая, а сегодня заявил о планах Кабмина продолжить ограничения до начала мая и добавил, что говорить о послаблениях можно лишь в случае, если будет наблюдаться снижение заболеваемости.

Украинцы, "отправленные" карантином и его ужесточением с 6 апреля по своим домам, продолжают гадать о дате, когда жизнь вернется в обычное русло. Некоторые азартные граждане даже начали делать на это ставки.

Букмекерские конторы также не обошли вниманием новые вызовы из-за пандемии COVID-19 и предложили несколько тематических вариантов. В частности, сколько продлится карантин и когда появится вакцина от коронавируса.

Отмечается, что бессрочные перерывы в спортивных соревнованиях заставили букмекеров принимать подобные ставки, иначе были бы вынуждены просто закрыться.

"Мы предложили игрокам самим выбрать, на что им будет интересно ставить, и за месяц получили 2 тысячи ответов", - рассказали в одной из украинских букмекерских компаний, передают "Вести".

Так, вероятность прекращения карантина в Украине 24 апреля букмекеры оценивают всего в 1%, предлагая поставить на это с коэффициентом 10. В то же время вероятность окончания карантина не ранее чем 1 июня оценили в 51%.

Относительно даты изобретения вакцины от COVID-19, по прогнозам аналитиков, вероятнее всего ВОЗ объявит о ее создании до конца года - на это принимают ставки с коэффициентом 1,62 - то есть 61% вероятности. А на то, что прививка появится уже после 1 января 2021 года, можно поставить с коэффициентом 2,20 (45%).

Напомним, что ранее тему коронавируса не обошли и астрологи - чтецы звезд, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года, дали прогноз и рассказали, когда закончится пандемия.