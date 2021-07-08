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"Закончился препарат": в РФ супругам вместо вакцины от коронавируса вкололи воду (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В России в Калужской области медсестра уколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины от коронавируса.

Видео признания медсестры появилось в Telegram-канале "Mash".

Как рассказала медсестра, это произошло из-за отсутствия вакцины.

"В Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача того же учреждения, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован", - прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Кроме того, он отметил, что попытка подменить вакцину водой, не осталась незамеченной.

На видео можно увидеть, что женщина призналась в содеянном.

Так, семейную пару вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Также губернатор добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется. Теперь все пункты вакцинации будут проинспектированы.

Ранее мы сообщали, что нужно для того, чтобы получить международный COVID-сертификат.

Также более 1 млн человек в Украине полностью вакцинированы от COVID.

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