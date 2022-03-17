Закончились лекарства в аптечке? Чем заменить медикаменты при рвоте, температуре, ацетоне

При рвоте

Приготовьте раствор на 1 литр воды:

1 столовая ложка сахара,

1 чайная ложка соли,

1 чайная ложка соды.

Выпаивать по 1 ч. л каждые 5-10 минут

При диарее

Детям от 6 месяцев до 2 лет: 50-100 мл раствора (по рецепту выше) после каждого жидкого стула.

Действиям от 2 до 10 лет: 100-200 мл раствора после каждого жидкого стула.

Детям от 10 лет: не менее 300 мл и более (от желания ребенка)

Слышите запах ацетона из ротика (присутствует рвота) у малыша

Давать сладкий чай или просто воду с сахаром каждые 5-10 минут.

В среднем ацетон держится от 5 до 7 дней. На утро состояние на фоне ацетона всегда ухудшается, потому что дети спит.

Пусть вас это не пугает - вялость и сонливость ребенка. Все нормализуется, если вы будете продолжать выпаивать ребенка в течение дня.

На фоне ацетона часто поднимается температура до субфебрильных цифр (37,2-37,5) и болит животик. Это пройдет.

Для промывания носа и полоскания горла

Для носика: на 250 мл воды 1/2 ч. л соли, 1/2 ч. л соды, полоскать 3-4 раза в день. Взрослым можно добавлять к раствору каплю жидкого йода.

Для полоскания горла на 250 мл воды 1 ч. л соли, 1 ч. л соды. Полоскать каждые 2 часа до 5 раз в день.

При температуре

Много питья, чтобы у ребенка не было обезвоживания.

Количество жидкости рассчитывается по формуле (до 5 лет): вес ребенка (кг) * 50 + 50 или 100 мл.

Здесь 50 или 100 мл - это количество жидкости, которая добавляется на каждый дополнительный один градус температуры тела.

Для взрослых - не менее 1500 мл и более.

Чем заменить антисептик

Антисептиком в сложных условиях будет служить мыло. Мыть поврежденную кожу надо не менее минуты.