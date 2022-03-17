Закончились лекарства в аптечке? Чем заменить медикаменты при рвоте, температуре, ацетоне

Во время военного положения, когда доступ к медикаментам затруднен, лекарственные средства при определенных проблемах со здоровьем можно заменить тем, что всегда есть под рукой.
Об этом рассказала врач Марьяна Анатольевна у Facebook.
При рвоте
Приготовьте раствор на 1 литр воды:
Выпаивать по 1 ч. л каждые 5-10 минут
При диарее
Слышите запах ацетона из ротика (присутствует рвота) у малыша
Давать сладкий чай или просто воду с сахаром каждые 5-10 минут.
В среднем ацетон держится от 5 до 7 дней. На утро состояние на фоне ацетона всегда ухудшается, потому что дети спит.
Пусть вас это не пугает - вялость и сонливость ребенка. Все нормализуется, если вы будете продолжать выпаивать ребенка в течение дня.
На фоне ацетона часто поднимается температура до субфебрильных цифр (37,2-37,5) и болит животик. Это пройдет.
Для промывания носа и полоскания горла
Для носика: на 250 мл воды 1/2 ч. л соли, 1/2 ч. л соды, полоскать 3-4 раза в день. Взрослым можно добавлять к раствору каплю жидкого йода.
Для полоскания горла на 250 мл воды 1 ч. л соли, 1 ч. л соды. Полоскать каждые 2 часа до 5 раз в день.
При температуре
Много питья, чтобы у ребенка не было обезвоживания.
Количество жидкости рассчитывается по формуле (до 5 лет): вес ребенка (кг) * 50 + 50 или 100 мл.
Здесь 50 или 100 мл - это количество жидкости, которая добавляется на каждый дополнительный один градус температуры тела.
Для взрослых - не менее 1500 мл и более.
Чем заменить антисептик
Антисептиком в сложных условиях будет служить мыло. Мыть поврежденную кожу надо не менее минуты.
Ранее мы писали, какие популярные средства из аптечки нужно выбросить уже сейчас.
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