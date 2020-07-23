Закон о запрете пропаганды гомосексуализма: нардепы объяснили, чего добиваются

Депутаты Верховной Рады недавно зарегистрировали для рассмотрения проект закона по запрете пропаганды гомосексуализма в Украине. Один из соавторов скандального нормативного акта рассказал, с какой целью был создан такой закон и что может измениться, если он будет принят.

По словам нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазураша, одного из авторов закона, он направлен против проведения ЛГБТ-парадов и для защиты приверженцев "традиционных ценностей". Об этом парламентарий рассказал в эфире "Украина 24".

Полное название нормативного акта 3917 звучит как "Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму".

То есть в случае принятия закона ЛГБТ-пропаганда будет наказываться немалыми штрафами - 17 или 85 тысяч гривен.

"На три части разделена ответственность, которую мы с коллегами предлагаем. Это случай, когда мы отреагировали на просьбы людей о защите традиционных семейных ценностей. В первом пункте предусматривается ответственность за пропаганду 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов – это 17 тыс. грн… Во второй части предусматривается ответственность за публичную пропаганду, предлагается сумма 5 тыс. необлагаемых минимумов - это 85 тыс. грн. В третьем пункте речь идет о пропаганде служебным или должностным лицом", - сообщил Мазураш.

Ранее мы писали, как будет работать игорный бизнес в Украине.