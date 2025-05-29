Закохані, обережно: через поцілунки передаються тривога та депресія

Не метафора, а мікробіологія

Дійсно, люди, які довший час у стосунках, можуть ділити одне з одним через поцілунки не тільки мікробами. Точніше, разом з мікробами та бактеріями вони можуть передавати ще дещо. Наприклад, разом зі слиною під час поцілунків, передаються бактерії, які впливають на настрій та сон.

Це станеться не під час перших поцілунків, і навіть не за тиждень чи місяць. За словами вчених, люди, які часто цілуються, можуть поділитися симптомами психічного здоров'я вже після шести місяців стосунків.

Дослідження, яке провели у 2025 році в Ірані, показало, що коли партнер страждає від депресії та тривоги, це може потенційно змінити склад бактерій у ротовій порожнині здорового партнера. А це призведе до зміни настрою та режиму сну здорового партнера.

"Передача мікробіоти ротової порожнини між людьми, які перебувають у тісному контакті, частково опосередковує симптоми депресії та тривоги", - кажуть вчені.

Що передають закохані через поцілунок?

Незалежний дослідник Реза Растаманеш разом з командою дослідників спостерігав за майже 2000 пар, які були у стосунках від 6 місяців та більше. У деяких добровольців не було жодних симптомів розладів, а деякі мали депресію, тривогу та проблеми зі сном.

Під час дослідження було з'ясовано, що всього через шість місяців після початку шлюбу (стосунків) раніше здорові подружжя значно частіше відчували депресію, тривогу та порушення сну, якщо їхній партнер мав до цього психічні розлади та безсоння.

Всі учасники пройшли стандартизовані тести на психічне здоров'я, надали зразки слини для вимірювання гормонів стресу. Також були проаналізовані бактерії в ротовій порожнині за допомогою передових методів секвенування ДНК.

На початку стосунків здорові подружжя мали нормальні бали за тестами на депресію, тривожність та якість сну. Однак після спільного проживання їхні бали були значно вищими, а бактерії у роті були схожі на бактерії їхніх депресивних та тривожних партнерів.

Які бактерії відповідальні за депресію та тривожність

Бактеріальні родини, такі як Clostridia, Veillonella, Bacillus та Lachnospiraceae, стали більш поширеними в обох партнерів. Ці бактерії пов'язані з розладами мозку, включаючи депресію, тривогу та порушення сну. Вчені вважають, що вони впливають на мозок, порушуючи гематоенцефалічний бар'єр.

Жінки страждають більше

Крім того, дослідники виявили, що жінки були більш схильні до передачі цієї бактерії. У подружжя спостерігалися більш виражені зміни як у мікробіомі ротової порожнини, так і в показниках психічного здоров'я.

Вони також виміряли рівень кортизолу під час дослідження та виявили, що гормон стресу у здорових партнерів, одружених з депресивними та тривожними партнерами, показав значне збільшення протягом шести місяців, що свідчить про активацію їхніх систем реагування на стрес.