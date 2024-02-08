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На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія

На Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Герцевці Закарпатської області до медиків надійшло повідомлення, що у 8-місячного немовляти піднялась висока температура. Лікарям довелось викликати на допомогу рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського центру екстреної меддопомоги.

Як рятували дитині

Диспетчер скеровував на виклик бригаду №700 з лікарем Мирославою Бігун, фельдшером Віктором Чобаном та водієм Миколою Коханом.

На півдорозі до села "швидка" застрягла в глибокому снігу. Довелось викликати на допомогу рятувальників ДСНС.

"Потужне пожежне авто витягнуло із снігової пастки медичний транспорт і рятувальники доставили медиків до місця призначення вже своєю високопрохідною машиною", - йдеться у повідомленні

Лікар та фельдшер оглянули маленьку пацієнтку і провели всі необхідні діагностичні маніпуляції, медикаментозно знизили температуру.

Після цього вже у стабільному стані, разом з мамою на рятувальному авто ДСНС доставили їх до "швидкої", а потім, медичним транспортом - до обласної дитячої лікарні в Мукачево.

Симптоми високої температури у дітей

Основні симптоми при високій температурі у дитини включають:

  • пітливість
  • озноб і тремтіння
  • головний біль
  • біль в м'язах
  • втрата апетиту
  • дратівливість
  • загальна слабкість, сонливість

Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, негайно викликайте лікаря:

  • у дитини температура 38°C або вище (менше ніж 3 місяці)
  • у дитини температура 39°C або вище (старше 3 місяців)
  • постійне блювання
  • є інші ознаки хвороби, такі як блідість шкіри, фебрильні судоми, висипання
  • зневоднення: сухість шкіри, слизових, сухий язик, відсутність сечі

На Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (фото: facebook.com/103zakarpat)

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