На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія

У селі Герцевці Закарпатської області до медиків надійшло повідомлення, що у 8-місячного немовляти піднялась висока температура. Лікарям довелось викликати на допомогу рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського центру екстреної меддопомоги.
Диспетчер скеровував на виклик бригаду №700 з лікарем Мирославою Бігун, фельдшером Віктором Чобаном та водієм Миколою Коханом.
На півдорозі до села "швидка" застрягла в глибокому снігу. Довелось викликати на допомогу рятувальників ДСНС.
"Потужне пожежне авто витягнуло із снігової пастки медичний транспорт і рятувальники доставили медиків до місця призначення вже своєю високопрохідною машиною", - йдеться у повідомленні
Лікар та фельдшер оглянули маленьку пацієнтку і провели всі необхідні діагностичні маніпуляції, медикаментозно знизили температуру.
Після цього вже у стабільному стані, разом з мамою на рятувальному авто ДСНС доставили їх до "швидкої", а потім, медичним транспортом - до обласної дитячої лікарні в Мукачево.
Основні симптоми при високій температурі у дитини включають:
Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, негайно викликайте лікаря:
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