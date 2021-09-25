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На Закарпатье врач нахамила пациентке, которая просила отселить ее от COVID-больных: послала на чердак

Автор: Тетяна Самарук

В Мукачево врач инфекционного отделения больницы сказала "пойти на чердак" пациентке, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. В частности, она объяснила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет.

Об этом пишет "Закарпатье инфо".

Почему врач нахамила пациентке

Как рассказала женщина, в больницу она обратилась с горячкой.

Во время лечения в больнице она узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. Поэтому она обратилась к врачу и пыталась добиться отселить ее оттуда.

В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала в таком случае "пойти на чердак".

По словам пациентки, перед тем, как расселять по палатам у людей не берут тест на коронавирус, так что болезнь легко подхватить в больнице, даже если у человека другая инфекционная болезнь. Кроме того, она этого не хотела, ведь ее дома ждал маленький ребенок.

Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в группе в Viber-группе "Наше Мукачево".

Меры профилактики коронавируса:

  • не посещать регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция;
  • носить средства индивидуальной защиты (маски);
  • регулярно мыть руки;
  • ограничить контакты на близком расстоянии;
  • больше гулять на свежем воздухе в парках, скверах, вдали от людей;
  • укреплять местный иммунитет (соблюдать температурный режим в помещении — 18-20 градусов, поддерживать необходимую влажность — от 40 до 60%);
  • чаще проветривать жилое помещение;
  • увлажнять слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами.

Ранее мы сообщали, что в Украине сделали еще почти 160 тысяч прививок от коронавируса.

Также мы писали, что украинцы могут испытать на себе лекарство против коронавируса.

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