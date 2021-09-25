На Закарпатье врач нахамила пациентке, которая просила отселить ее от COVID-больных: послала на чердак

В Мукачево врач инфекционного отделения больницы сказала "пойти на чердак" пациентке, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. В частности, она объяснила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет.
Об этом пишет "Закарпатье инфо".
Как рассказала женщина, в больницу она обратилась с горячкой.
Во время лечения в больнице она узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. Поэтому она обратилась к врачу и пыталась добиться отселить ее оттуда.
В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала в таком случае "пойти на чердак".
По словам пациентки, перед тем, как расселять по палатам у людей не берут тест на коронавирус, так что болезнь легко подхватить в больнице, даже если у человека другая инфекционная болезнь. Кроме того, она этого не хотела, ведь ее дома ждал маленький ребенок.
Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в группе в Viber-группе "Наше Мукачево".
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