На Закарпатье вакцины от коронавируса сливают в умывальник и берут за это деньги

Вакцинация от коронавируса на Закарпатье практически сорвана. Дело в том, что медики выдают людям сертификаты о прививках, но сами их не делают. Вакцины просто сливаются в умывальник.

Как работает схема

Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом от Pfizer, украинцы идут в прививочные пункты, но вместо укола местные медики просто сливают их дозу вакцину в рукомойник.

Сколько стоит сертификат о вакцинации

Пациенты платят за сертификат и за то, чтобы их не кололи от 2 до 2,5 тыс. гривен

"Афера приобрела такой масштаб, что, например, на Закарпатье уже можно говорить о настоящем антивакцинационном туризме", - рассказывают журналисты.

Напомним, что сейчас в Украине 98% госпитализированных в больницы людей - не вакцинированы. А с 18 октября в "красную зону" карантина вошли еще пять областей.