На Закарпатье школьница избила ровесницу телефоном: все подробности

На Закарпатье разгорелся конфликт между двумя пятиклассницами. Девочки повздорили между собой, и ссора переросла в драку. Одна из них схватила телефон и ударила им по лицу свою обидчицу до крови. Детали рассказали в сюжете программы "Свідок".

Конфликт между школьницами начался на перемене. Как рассказала одна из участниц конфликта, ее одноклассница схватила ее дневник и выбежала из класса, и тогда она взяла пенал своей обидчицы и побежала за ней. В коридоре девочки не выбирали особо выражения, в том числе и про родителей, а потом одна из них несколько раз ударила одноклассницу по голове. Пострадавшая девочка сказала, что подруга два раза ударила ее телефоном, на котором был железный ободок, по голове и нанесла ей рану, из которой пошла кровь.

Пострадавшей девочке оказали первую помощь и вызвали в школу родителей. Мама рассказала, что девочка была в истерике и вся в крови. С момента инцидента прошло уже две недели, но пострадавшая девочка отказывается ходить в школу и утверждает, что сильно боится.

Мама второй девочки утверждает, что конфликт произошел из-за того, что ее дочь постоянно унижала одноклассница и в какой-то момент она решилась дать отпор.

Родители не могут найти взаимопонимания и решить конфликт пока не удается. Мама пострадавшей девочки требует, чтобы обидчицу перевели в другой класс, но руководство школы объясняет, что законных оснований для этого нет. В полиции также утверждают, что факта буллинга не обнаружено.

На Закарпатье пятиклассница избила одноклассницу телефоном до крови (Видео: YouTube/Свідок НТН)