На Закарпатье повесилась школьница: могла стать жертвой суицидального флешмоба в сети

Мужчина уточнил, что покончила с собой ученица 9 класса, которая была подружкой девочки Сабины, ставшей жертвой отчима-насильника, и погибшей осенью 2020 года.

По словам активиста, еще одна местная девочка, подружка школьницы, которая повесилась 3 марта, после ЧП написала пост в сети со словами "Пусть земля будет пухом, люблю, скоро буду".

Такое сообщение написала девочка подружке, которая повесилась 3 марта (фото с Facebook-страницы Сергея Волошина)

Также Волошин обратил внимание, что перед этим в TikTok запустили опасный флешмоб, который призывал подростков совершить массовый суицид 3 марта.

Активист заявил, что отправил правоохранителям имеющиеся у него данные о школьнице, которая повесилась 3 марта. Кроме того, он обратился ко всем родителям с призывом проверить смартфоны своих детей на предмет странных или подозрительных сообщений.

"Может быть беда. Дети вешаются!" - говорит Волошин.

Видео: Закарпатский активист рассказал о самоубийстве местной 13-летней школьницы и обратился к родителям

Полиция открыла по факту суицида школьницы уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой "самоубийство").

Как рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан в комментарии агентству "Укринформ", сейчас проводится расследование, полицейские ювенальной превенции опрашивают родных девочки и друзей с ее близкого круга.

Также отмечается, что по этическим соображениям правоохранители не разглашают деталей и версий следствия. Но заверили, что проверяют все версии.

В пресс-службе полиции Закарпатской области 3 марта проинформировали, что ювеналы провели с учениками двух учебных заведений в Мукачево мероприятия по безопасного поведения подростков в соцсетях. Совместно с педагогами работники полиции разъяснили школьникам, как действовать в случаях угроз и как информационный контент может негативно влиять на несовершеннолетних.

Начальник сектора ювенальной превенции Мукачевского районного управления Марина Ильтьо вместе с учителями поделилась с детьми полезной информации о том, как безопасно использовать возможности Интернета:

не давать и не распространять личную информацию (домашний адрес, номер телефона, название и адрес школы)

не соглашаться на встречу с человеком, с которым вы познакомились в Интернете

не присылать свои фотографии или другую информацию

не отвечать на грубые письма

не давать никому, кроме родителей, свои пароли.

Также она посоветовала школьникам в случае сложных обстоятельствах не оставаться с проблемой наедине, а всегда обращаться за помощью к специалистам.