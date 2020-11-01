На Закарпатье полицейский выстрелил себе в голову и выжил: охранял бюллетени на ТИК

В Мукачево Закарпатской области, сотрудник полиции, который охранял бюллетени на ТИК, выстрелил себе в голову. Инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Что стало причиной инцидента – не известно. Мужчина сейчас госпитализирован, медики оказывают ему помощь. Подробности рассказывает издание "Первый" со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, раненый правоохранитель был найден на утро, к счастью живым, когда коллега пришел на пересменку.

"Что заставило мужчину совершить такой поступок пока не известно, полицейского госпитализировали в больницу, где его сейчас оперируют", – говорится в заявлении.

По информации издания, мужчина решил покончить с собой выстрелом в голову.

Как пишет издание Mukachevo, мужчина 1991 года рождения выстрелом попал себе в подбородок. Известно, что пуля вышла через носовую часть. Сейчас состояние мужчины тяжелое, но стабильное.

Напомним, что ранее в Монреале застрелили мужчину с ножом, напавшего на полицию.

Ранее РБК-Украина писало, что в России известного бизнесмена нашли мертвым от пули снайпера. По одной из версий, его застрелили, когда тот вышел из бани.

Также сообщалось, что в мае народного депутата Украины Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.