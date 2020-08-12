На Закарпатье подделывают справки об отсутствии COVID-19: все подробности

На Закарпатье мошенники подделывают справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус. За поддельные справки украинцы отдавали от 500 до 1 тысячи гривен. И все для того, чтобы беспроблемно пересечь границу.

О мошеннических действиях журналистам "21 канала" рассказал руководитель частной клиники Виктор Петров. От имени его заведения злоумышленники начали выдавать закарпатцам фейковые справки о негативном ПЛP-тесте.

По словам мужчины, поддельные справки от имени сети клиник выдают в визовых центрах и рядом с ними. При этом из-за поддельных справок, многие украинцы не смогли выехать за границу.

Врач говорит, что уже обращался в полицию, однако его жалобу еще не рассмотрели. Для предупреждения от подделок, Петров разработал специальные знаки защиты.

В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в области только 5 медучреждений прошли верификацию для проведения ПЛP-тестирования:

ГУ "Лабораторный центр Минздрава"; Лаборатория Закарпатского областного центра общественного здоровья; Лаборатория Мукачевской больнице святого Мартина; Лаборатория "Астра Диа"; ООО "Ван Лаб".

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