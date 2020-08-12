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На Закарпатье подделывают справки об отсутствии COVID-19: все подробности

Среда 12 августа 2020 22:20
На Закарпатье подделывают справки об отсутствии COVID-19: все подробности
На Закарпатье начали массово подделывать справки об отсутствии коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Закарпатской области многие украинцы покупают поддельные результаты тестов на коронавирус

На Закарпатье мошенники подделывают справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус. За поддельные справки украинцы отдавали от 500 до 1 тысячи гривен. И все для того, чтобы беспроблемно пересечь границу.

О мошеннических действиях журналистам "21 канала" рассказал руководитель частной клиники Виктор Петров. От имени его заведения злоумышленники начали выдавать закарпатцам фейковые справки о негативном ПЛP-тесте.

По словам мужчины, поддельные справки от имени сети клиник выдают в визовых центрах и рядом с ними. При этом из-за поддельных справок, многие украинцы не смогли выехать за границу.

Врач говорит, что уже обращался в полицию, однако его жалобу еще не рассмотрели. Для предупреждения от подделок, Петров разработал специальные знаки защиты.

В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в области только 5 медучреждений прошли верификацию для проведения ПЛP-тестирования:

  1. ГУ "Лабораторный центр Минздрава";
  2. Лаборатория Закарпатского областного центра общественного здоровья;
  3. Лаборатория Мукачевской больнице святого Мартина;
  4. Лаборатория "Астра Диа";
  5. ООО "Ван Лаб".

Напомним, медик назвала самый эффективный способ, как избежать заражения COVID-19.

Ранее врач рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

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