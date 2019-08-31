На Закарпатье обрушились страшные ливни: шокирующее видео

30 августа в селе Лалово, что находится в Мукачевском районе Закарпатской области, разбушевалась ужасная непогода. Соответствующее видео опубликовал Саша Пауш в социальной сети Facebook.

По ролику можно отметить, что Закарпатскую область накрыли сильные ливни, которые не позволяют даже рассмотреть, что находится за окном авто.

Жуткий ливень в Закарпатье (facebook.com/Саша Пауш)

Пользователи были шокированы увиденным. А некоторые, напротив, отреагировали на ситуацию с юмором:

Надо было ехать в обратную сторону, там не было ничего.

Дождь просто супер, такой долгожданный!

Стекло град побил?

Жуткий ливень в Закарпатье (facebook.com/Саша Пауш)

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивает движущиеся автомобили, а о побережье бьются шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.