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На Закарпатье обрушились страшные ливни: шокирующее видео

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 10:04
На Закарпатье обрушились страшные ливни: шокирующее видео
На Закарпатье обрушились страшные ливни иллюстративное фото: pixabay.com)

Непогода дала о себе знать

30 августа в селе Лалово, что находится в Мукачевском районе Закарпатской области, разбушевалась ужасная непогода. Соответствующее видео опубликовал Саша Пауш в социальной сети Facebook.

По ролику можно отметить, что Закарпатскую область накрыли сильные ливни, которые не позволяют даже рассмотреть, что находится за окном авто.

Жуткий ливень в Закарпатье (facebook.com/Саша Пауш)

Пользователи были шокированы увиденным. А некоторые, напротив, отреагировали на ситуацию с юмором:

  • Надо было ехать в обратную сторону, там не было ничего.
  • Дождь просто супер, такой долгожданный!
  • Стекло град побил?

На Закарпатье обрушились страшные ливни: шокирующее видео

На Закарпатье обрушились страшные ливни: шокирующее видео

Жуткий ливень в Закарпатье (facebook.com/Саша Пауш)

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивает движущиеся автомобили, а о побережье бьются шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.

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